Росія готує новий теракт, щоб звинуватити Україну – розвідка

Росіяни можуть готувати теракт на магістральних газопроводах або інших об’єктах критичної газової інфраструктури

За інформацією розвідки, об’єктом для терористичного акту росіяни обрали газотранспортну систему

На тлі вчиненого Росією воєнного злочину на Каховській ГЕС держава-агресор готується вчинити ще один терористичний акт – цього разу на своїй території з подальшим звинуваченням України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки у коментарі ЗМІ.

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За інформацією розвідки, об’єктом для терористичного акту росіяни обрали газотранспортну систему.

Міністерству палива та енергетики України стало відомо про значне зниження тиску в компресорних станціях магістральних газогонів, якими Росія транспортує природній газ до Європи через українську ГТС в межах укладеного в грудні 2019 року контракту на транзит.

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Так, з 7 червня 2023 року вихідний тиск у компресорній станції «Курськ» магістрального газопроводу (МГ) «Єлець-Курськ-Кривий Ріг» впав більш, ніж втричі: з 63,3 до 19,4 кгс/см².

Майже тотожні показники падіння тиску зафіксовані й на вході та виході компресорної станції «Курськ» магістрального газопроводу «Прогрес».

Водночас, на точці з’єднання магістральних газопроводів агресора та ГТС України – газовимірювальній станції Суджа – тиск не змінювався і становив:

Для МГ «Прогрес» 60,4 кгс/см²;

Для МГ «Уренгой-Помари-Ужгород» – 0 кгс/см²;

Для МГ «Єлець-Курськ-Кривий-Ріг» – 0 кгс/см².

На думку розвідки, такі небезпечні російські «забави» з тиском можуть свідчити про підготовку до теракту на магістральних газопроводах або інших об’єктах критичної газової інфраструктури РФ, аби використати наслідки у пропагандистській кампанії для звинувачення України.

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«Вочевидь, відповідний намір держави-терориста націлений на те, щоб посіяти недовіру між Україною і нашими західними партнерами та відволікти увагу від злочинного підриву Росією Каховської ГЕС».

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.