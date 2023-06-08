Росія готує новий теракт, щоб звинуватити Україну – розвідка
За інформацією розвідки, об’єктом для терористичного акту росіяни обрали газотранспортну систему
На тлі вчиненого Росією воєнного злочину на Каховській ГЕС держава-агресор готується вчинити ще один терористичний акт – цього разу на своїй території з подальшим звинуваченням України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки у коментарі ЗМІ.
За інформацією розвідки, об’єктом для терористичного акту росіяни обрали газотранспортну систему.
Міністерству палива та енергетики України стало відомо про значне зниження тиску в компресорних станціях магістральних газогонів, якими Росія транспортує природній газ до Європи через українську ГТС в межах укладеного в грудні 2019 року контракту на транзит.
Так, з 7 червня 2023 року вихідний тиск у компресорній станції «Курськ» магістрального газопроводу (МГ) «Єлець-Курськ-Кривий Ріг» впав більш, ніж втричі: з 63,3 до 19,4 кгс/см².
Майже тотожні показники падіння тиску зафіксовані й на вході та виході компресорної станції «Курськ» магістрального газопроводу «Прогрес».
Водночас, на точці з’єднання магістральних газопроводів агресора та ГТС України – газовимірювальній станції Суджа – тиск не змінювався і становив:
- Для МГ «Прогрес» 60,4 кгс/см²;
- Для МГ «Уренгой-Помари-Ужгород» – 0 кгс/см²;
- Для МГ «Єлець-Курськ-Кривий-Ріг» – 0 кгс/см².
На думку розвідки, такі небезпечні російські «забави» з тиском можуть свідчити про підготовку до теракту на магістральних газопроводах або інших об’єктах критичної газової інфраструктури РФ, аби використати наслідки у пропагандистській кампанії для звинувачення України.
«Вочевидь, відповідний намір держави-терориста націлений на те, щоб посіяти недовіру між Україною і нашими західними партнерами та відволікти увагу від злочинного підриву Росією Каховської ГЕС».
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.
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