Яскрава «бавовна» під Курськом: спалахнуло текстильне підприємство (відео)

Попередньою причиною росіяни називають атаку безпілотника

Уночі 16 чернвя в Курській області РФ виникла сильна пожежа на території підприємства «Белполь». Росіяни заявляють, що причиною займання стала атака безпілотника на вишку зв'язку. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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«У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вишку зв'язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства «Белполь», – ідеться в повідомленні.

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Згодом паблік написав, що вогонь перекинувся ще й на склад. Таким чином, пожежа охопила вже дві будівлі підприємства. Площа займання сягнула 1500 квадратних метрів.

Як пише Baza, судячи з відео з камери домофона, на яку потрапив момент загоряння, вибух стався о 02:14.

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Нагадаємо, 7 червня на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області РФ вночі нібито скинуто два вибухові пристрої.

Перед цим влада РФ заявила про збиття дрона «азовців» у Курській області (фото).

Як повідомлялося, 2 червня губернатор Курської області Роман Старовойт також заявив, що регіон нібито атаковано дроном. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла.

До слова, у результаті обстрілу Курська 2 червня було пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку. Деякі російські телеграм-канали написали, що до під'їзду будинку на Союзній вулиці прилетів невідомий об'єкт після роботи ППО. Інші написали, що Курськ був обстріляний невідомим типом ракет. Однак у соцмережах поширилися фото та відео уламків двигуна до ракети ЗРК «Панцирь-С1», яка є лише на озброєнні російської армії.

Крім того, у травні росіяни заявляли про нібито атаку безпілотника на будівлі управління ФСБ у Курській області. Унаслідок цього п'ятеро російських прикордонників було поранено.