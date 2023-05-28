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ЗСУ показали, як ворог покидає позиції під Бахмутом без штанів

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ показали, як ворог покидає позиції під Бахмутом без штанів
Росіяни тікали від ЗСУ, гублячи одяг
фото: скріншот із відео

По «посадці», у якій розташувалися росіяни, відпрацювали вогнем бійці Третьої штурмової бригади

Українські військові оприлюднили відео, на якому ворог покидає позиції під Бахмутом без штанів. Натягти їх окупанти просто не встигають – рятуються від обстрілу втечею.

По «посадці», у якій розташувалися росіяни, відпрацювали вогнем бійці Третьої штурмової бригади – підрозділу, сформованого ветеранами «Азову».

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що підрозділи 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинулися з лінії Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута протягом останніх тижнів.

Також українські військові змогли просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута. При цьому на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян. Це може бути пов’язано з втратами загарбників, а також заміною «вагнерівців» російськими військовими. 

Як відомо, зелене містечко із яскравими будівлями на Донеччині нині перетворилося на суцільну руїну – Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео).

Напередодні Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео).

Заувжимо, Данілов підтвердив, що «вагнерівці» покидають Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках»

Читайте також: Вихід «Вагнера» з Бахмута: британська розвідка прогнозує подальший сценарій
Теги: росіяни відео ворог військові окупанти

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