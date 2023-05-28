ЗСУ показали, як ворог покидає позиції під Бахмутом без штанів

По «посадці», у якій розташувалися росіяни, відпрацювали вогнем бійці Третьої штурмової бригади

Українські військові оприлюднили відео, на якому ворог покидає позиції під Бахмутом без штанів. Натягти їх окупанти просто не встигають – рятуються від обстрілу втечею.

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По «посадці», у якій розташувалися росіяни, відпрацювали вогнем бійці Третьої штурмової бригади – підрозділу, сформованого ветеранами «Азову».

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Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що підрозділи 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинулися з лінії Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута протягом останніх тижнів.

Також українські військові змогли просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута. При цьому на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян. Це може бути пов’язано з втратами загарбників, а також заміною «вагнерівців» російськими військовими.

Як відомо, зелене містечко із яскравими будівлями на Донеччині нині перетворилося на суцільну руїну – Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео).

Напередодні Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео).

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Заувжимо, Данілов підтвердив, що «вагнерівці» покидають Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках».