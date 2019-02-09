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    У світі

    У Брюсселі перебувають сотні шпигунів з Росії та Китаю – ЗМІ

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    <p>Співробітники спецслужб Китаю та Росії працюють передусім у посольствах і торговельних представництвах, пише Die Welt</p> <div></div> - У Брюсселі перебувають сотні шпигунів з Росії та Китаю – ЗМІ

    Співробітники спецслужб Китаю та Росії працюють передусім у посольствах і торговельних представництвах, пише Die Welt

    У Брюсселі перебувають кілька сотень російських та китайських шпигунів, пишуть іноземні ЗМІ

    У Брюсселі, столиці Бельгії, де розміщено багато установ ЄС, постійно перебувають близько 250 китайських та 200 російських шпигунів. Про це в суботу, 9 лютого, повідомила німецька газета Die Welt з посиланням на дані внутрішньої служби безпеки Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS).

    Згідно з повідомленням, європейським дипломатам та військовим рекомендують у зв'язку з можливим шпигунством з боку російських чи китайських спецслужб, звернути особливу увагу на низку місць у Європейському кварталі - районі, де розташована основна частина брюссельських установ Євросоюзу. Серед цих місць - популярний стейкхаус та кафе в безпосередній близькості до штаб-квартири Єврокомісії та службової будівлі EEAS.

    Співробітники спецслужб Китаю та Росії працюють передусім у посольствах і торговельних представництвах їхніх країн, зазначає видання. За цими даними, раніше в Брюсселі за кількістю лідирували російські шпигуни, однак конкретної кількості не наводиться.

    Нагадаємо, шведські експерти підозрюють, що російська армія готується до участі у масштабних військових конфліктах.

    Джерело: Deutsche Welle

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