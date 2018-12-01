У Буенос-Айресі під час саміту G20 стався землетрус



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Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км

Осередок землетрусу знаходився за 33 км від Буенос-Айреса

У столиці Аргентини Буенос-Айресі, де триває саміт лідерів країн G20, 30 листопада стався землетрус магнітудою 3,8. Про це повідомляє The Independent.

Осередок землетрусу знаходився за 33 км від Буенос-Айреса на глибині 10 км. Кілька присутніх на саміті повідомили, що чули голосний звук, перш ніж люстри в залі почали «трохи гойдатися».

Раніше повідомлялося, що потужний землетрус стався на півдні американського штату Аляска 30 листопада. Унаслідок землетрусу найбільше постраждало місто Анкоридж, там частково зруйнувались дороги, спричинивши затори.

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про надзвичайну ситуацію в штаті Алясці на рівні федеральної влади.

Відповідне розпорядження Трампа уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки і Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля в наданні допомоги.

Джерело: 112 Україна