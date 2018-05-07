У центрі Оксфорда сталася стрілянина: є поранений

Поліція не затримала стрілка, водночас почала з ним переговори

У центрі Оксфорда сталася перестрілка між поліцією та озброєним чоловіком після того, як він вистрілив в одного перехожого. Про це повідомляє ВВС. За словами медиків, постраждалий дістав поранення, які не загрожують його життю. Поліція не затримала стрілка, водночас почала з ним переговори. Репортер ВВС повідомляє, що над місцем



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Поліція не затримала стрілка, водночас почала з ним переговори

У центрі Оксфорда сталася перестрілка між поліцією та озброєним чоловіком після того, як він вистрілив в одного перехожого.

Про це повідомляє ВВС.

За словами медиків, постраждалий дістав поранення, які не загрожують його життю.

Поліція не затримала стрілка, водночас почала з ним переговори.

Репортер ВВС повідомляє, що над місцем інциденту літає поліцейський гелікоптер, також на місце прибули принаймні 10 поліцейських машин. Рух транспорту прилеглими вулицями обмежили.

Причину стрілянини та особу нападника не встановлено.