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    У Чехії стартував перепис населення

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    У Чехії стартував перепис населення

    Онлайн-перепис населення у Чехії триватиме до 9 квітня

    У Чехії 27 березня розпочався загальнодержавний перепис населення, який в обов’язковому порядку стосується як чеських громадян, так і іноземців з правом постійного чи тимчасового – до 90 днів, проживання в Чехії.

    Про це повідомляється на сайті державного перепису населення.

    Вперше в історії перепис населення проводиться онлайн, однак через помилку в модулі системи перепис довелося на кілька годин зупинити. Зараз система працює без перебоїв.

    Анкети онлайн-перепису населення 2021 року, крім чеської, також доступні сімома мовами, включно з українською.

    Вперше у анкеті є запитання, що стосують національності й віросповідання особи, однак відповідь не є обов’язковою.

    Онлайн-перепис населення у Чехії триватиме до 9 квітня. А з 17 квітня до 11 травня можна буде заповнити друковані анкети у заздалегідь визначених місцях. Резальтати мають бути оприлюднені цього або наступного року.

    Перепис населення у Чехії проводять кожні 10 років. Перший відбувся в лютому 1921 року, останній – у 2011-му.

    За даними Чеського статистичного інституту, в країні проживає 10 701777 громадян. Станом на кінець 2020 року, в країні нараховували 595 881 іноземців, з них найбільше українців – 165 654, на другому місці словаки – 124 544, третю сходинку займають в’єтнамці – 62 884. Найменшою національною меншиною в Чехії є польська – 20 733.

    Теги: Чехія перепис населення населення
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