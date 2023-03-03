Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду: є жертви та постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду: є жертви та постраждалі
Rtcg

Правоохоронці припускають, що це могло бути самогубство, оскільки зловмисник помер

У столиці Чорногорії в Подгориці 39-річний чоловік підірвав гранату біля входу до суду. Про це повідомляє Rtcg.

У поліції повідомили, що вибух стався о 11:45. Припускають, що це могло бути самогубство, оскільки зловмисник помер. Наразі його ім'я не повідомляють.

На момент вибуху в суді перебувала велика кількість людей. Тому після інциденту всі працівники Основного суду покинули будівлю. Тепер на місці працюють бригади швидкої допомоги, поліції та пожежної охорони.

До медичного закладу звернулися семеро людей, п'ятеро з яких отримали поранення. Їм допомагають у Клінічному центрі. Стан потерпілих – задовільний. До речі, серед них був і адвокат.

Правоохоронці охороняють місце події. Йде розслідування.

Нагадаємо, наприкінці лютого гранату знайшли у пасажира київського метро.

Теги: Чорногорія вибух граната

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За зберігання гранати одеситу загрожує до 7 років в'язниці
У пасажира київського метро знайшли гранату (фото)
25 лютого, 14:38
Боєприпас успішно вилучено з тіла пораненого та передано саперам
Медики дістали з тіла пораненого воїна бойову частину гранати (фото)
5 лютого, 12:08
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
4 лютого, 18:13

Соціум

У Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду: є жертви та постраждалі
У Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду: є жертви та постраждалі
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
Регіони Росії вимагають незалежності: сенсаційні результати онлайн-референдуму
Регіони Росії вимагають незалежності: сенсаційні результати онлайн-референдуму
Британська розвідка пояснила, чому в РФ проблеми з високотехнологічною технікою
Британська розвідка пояснила, чому в РФ проблеми з високотехнологічною технікою
«Бавовна» в Підмосков’ї: влада РФ повідомила результати розслідування
«Бавовна» в Підмосков’ї: влада РФ повідомила результати розслідування
Двох американців заарештовано за відправку авіатехніки до РФ
Двох американців заарештовано за відправку авіатехніки до РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
11K
Переворот у Молдові: норвезькі ЗМІ розкрили план Путіна
6581
У Підмосков’ї прогримів потужний вибух (відео)
5594
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4929
Спецоперація «Українська церква у Європі». Що задумала Москва?
4656
В Україні масштабна повітряна тривога тривала дві години (мапа)

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Сьогодні, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Сьогодні, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Вчора, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту