У Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду: є жертви та постраждалі

Правоохоронці припускають, що це могло бути самогубство, оскільки зловмисник помер

У столиці Чорногорії в Подгориці 39-річний чоловік підірвав гранату біля входу до суду. Про це повідомляє Rtcg.

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У поліції повідомили, що вибух стався о 11:45. Припускають, що це могло бути самогубство, оскільки зловмисник помер. Наразі його ім'я не повідомляють.

На момент вибуху в суді перебувала велика кількість людей. Тому після інциденту всі працівники Основного суду покинули будівлю. Тепер на місці працюють бригади швидкої допомоги, поліції та пожежної охорони.

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До медичного закладу звернулися семеро людей, п'ятеро з яких отримали поранення. Їм допомагають у Клінічному центрі. Стан потерпілих – задовільний. До речі, серед них був і адвокат.

Правоохоронці охороняють місце події. Йде розслідування.

Нагадаємо, наприкінці лютого гранату знайшли у пасажира київського метро.