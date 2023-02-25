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У пасажира київського метро знайшли гранату (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У пасажира київського метро знайшли гранату (фото)
За зберігання гранати одеситу загрожує до 7 років в'язниці
фото:https://kyiv.npu.gov.ua

У столичній підземці поліцейські виявили у кишені пасажира боєприпас. За зберігання гранати йому загрожує до семи років за ґратами

 

У Києві, на станції метро «Мінська» правоохоронці помітили подозрілого пасажира. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки,  і виявили у нього в кишені гранату «Ф-1» та запал до неї. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Києві. 

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На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала злочин. Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За словами правоохоронців, ним виявився 29-річний уродженець Одеської області.

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Йому було повідомленопро підозру у вчиненні злочину згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: злочин арешт метро

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