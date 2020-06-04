Протести у США: ще трьом поліцейським у справі Флойда пред'явлено звинувачення



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У США звинувачення у справі Флойда пред'явлені ще трьом поліцейським

Генпрокурор також перекваліфікував обвинувачення проти Шовіна на вбивство другого ступеня у справі Флойда

Сенатор від штату Міннесота Емі Клобушар заявила, що генпрокурор штату Кіт Еллісон висунув звинувачення ще трьом поліцейським, які перебували недалеко в той час, коли їх колега Дерек Шовін душив Джорджа Флойда під час затримання.

Про це сенатор написала в Twitter.

За її словами, генпрокурор перекваліфікував обвинувачення проти Шовіна на вбивство другого ступеня у справі Флойда, а також пред'явив звинувачення трьом іншим поліцейським.

«Це ще один важливий крок до правосуддя», - додала Клобушар.

This is the on-line story: Attorney General Keith Ellison to elevate charges against officer who knelt on George Floyd's neck; also charging other 3 involved Star Tribune https://t.co/YF4JFbpocp — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 3, 2020

Нагадаємо, згідно з оприлюдненими результатами офіційного розтину загиблого в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, він помер немає від удушення, а від ішемії, гіпертонії і інтоксикації.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією. Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців..