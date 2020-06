Протести у США: ще трьом поліцейським у справі Флойда пред'явлено звинувачення

Генпрокурор також перекваліфікував обвинувачення проти Шовіна на вбивство другого ступеня у справі Флойда

Сенатор від штату Міннесота Емі Клобушар заявила, що генпрокурор штату Кіт Еллісон висунув звинувачення ще трьом поліцейським, які перебували недалеко в той час, коли їх колега Дерек Шовін душив Джорджа Флойда під час затримання.

Про це сенатор написала в Twitter.

За її словами, генпрокурор перекваліфікував обвинувачення проти Шовіна на вбивство другого ступеня у справі Флойда, а також пред'явив звинувачення трьом іншим поліцейським.

«Це ще один важливий крок до правосуддя», - додала Клобушар.

This is the on-line story: Attorney General Keith Ellison to elevate charges against officer who knelt on George Floyd's neck; also charging other 3 involved Star Tribune https://t.co/YF4JFbpocp