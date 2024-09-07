Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Працевлаштування українських біженців у Німеччині. Шольц зробив жорстку заяву

Наталія Антонюк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Працевлаштування українських біженців у Німеччині. Шольц зробив жорстку заяву
Шольц хоче, щоб більше українських біженців у Німеччині працювали
фото з відкритих джерел

Шольц визнав, що без проходження певних процедур українці не можуть відразу працювати відповідно до кваліфікації

Канцлер ФРН Олаф Шольц наполягає, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині. Про це політик заявив 7 вересня під час зустрічі зі своїми виборцями в Тельтові, пише Sueddeutsche Zeitung.

Завдяки програмі федерального уряду Job-Turbo кількість працюючих українців зросла до понад 200 тис. Шольц визнав, що без проходження певних процедур не можна відразу працювати відповідно до кваліфікації, але починати можна, наприклад, з неповного робочого дня, а сертифікати отримати пізніше, така практика застосовується в інших країнах.

Він поклав відповідальність за неповну зайнятість українців на федеральні землі та роботодавців. У землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.

«Це нісенітниця. Ми дуже стараємось зменшити кількість органів визнання (документів, – «Главком» )», – сказав Шольц і додав, що не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які знайшли захист у Німеччині, лише 120 отримали дозвіл на роботу. Як писав «Главком», переважна більшість українських лікарів-біженців наразі не можуть працювати в Німеччині через бюрократичну тяганину. 

Зазначимо, у Німеччині відчувається брак фахівців у різних галузях, попит є на інженерів, доглядальників, IT-спеціалістів, водіїв вантажівок та майстрів. 

До слова, згідно з останніми даними Євростату, найбільше українських біженців проживає у Польщі та Німеччині. Проте саме країни Східної Європи активно конкурують за українських працівників та надають різноманітні бонуси для них. У Німеччині зараз зареєстровано близько 1,65 млн українців. 

Українські біженці мають щонайменше шість варіантів роботи без вищої освіти у Німеччині. 

Читайте також:

Теги: Олаф Шольц біженці гроші Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

В Англії можна придбати на аукціоні «затишний» бункер, але є нюанс
В Англії можна придбати на аукціоні «затишний» бункер, але є нюанс
Працевлаштування українських біженців у Німеччині. Шольц зробив жорстку заяву
Працевлаштування українських біженців у Німеччині. Шольц зробив жорстку заяву
У Польщі біля кордону з Білоруссю знайдено невідомий об'єкт: його аналізують спецслужби
У Польщі біля кордону з Білоруссю знайдено невідомий об'єкт: його аналізують спецслужби
Летять будинки та автівки: у Китаї лютує найсильніший за останні 10 років тайфун
Летять будинки та автівки: у Китаї лютує найсильніший за останні 10 років тайфун
Під час ракетної атаки на Україну до Білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви
Під час ракетної атаки на Україну до Білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви
Дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області
Дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Угорщина почала кампанію проти вступу України в ЄС: що наговорив Сійярто у Кишиневі
9894
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
7953
Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua