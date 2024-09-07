Працевлаштування українських біженців у Німеччині. Шольц зробив жорстку заяву
Шольц визнав, що без проходження певних процедур українці не можуть відразу працювати відповідно до кваліфікації
Канцлер ФРН Олаф Шольц наполягає, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині. Про це політик заявив 7 вересня під час зустрічі зі своїми виборцями в Тельтові, пише Sueddeutsche Zeitung.
Завдяки програмі федерального уряду Job-Turbo кількість працюючих українців зросла до понад 200 тис. Шольц визнав, що без проходження певних процедур не можна відразу працювати відповідно до кваліфікації, але починати можна, наприклад, з неповного робочого дня, а сертифікати отримати пізніше, така практика застосовується в інших країнах.
Він поклав відповідальність за неповну зайнятість українців на федеральні землі та роботодавців. У землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.
«Це нісенітниця. Ми дуже стараємось зменшити кількість органів визнання (документів, – «Главком» )», – сказав Шольц і додав, що не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які знайшли захист у Німеччині, лише 120 отримали дозвіл на роботу. Як писав «Главком», переважна більшість українських лікарів-біженців наразі не можуть працювати в Німеччині через бюрократичну тяганину.
Зазначимо, у Німеччині відчувається брак фахівців у різних галузях, попит є на інженерів, доглядальників, IT-спеціалістів, водіїв вантажівок та майстрів.
До слова, згідно з останніми даними Євростату, найбільше українських біженців проживає у Польщі та Німеччині. Проте саме країни Східної Європи активно конкурують за українських працівників та надають різноманітні бонуси для них. У Німеччині зараз зареєстровано близько 1,65 млн українців.
Українські біженці мають щонайменше шість варіантів роботи без вищої освіти у Німеччині.
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