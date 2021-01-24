На Одещині загорілася база відпочинку

Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає

Пожежні машини під час під'їзду до туристичної бази вгрузли в багнюці

У місті Южне Одеської області сталася пожежа на туристичній базі «Черкащанка».

Про це повідомляє телеграм-канал «Одесса Info».

Зазначається, що пожежа почалася ввечері 23 січня. Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає.

Місцеві ЗМІ повідомили, що пожежні машини під час під'їзду до туристичної бази вгрузли в багнюці. Втім, дістатися до місця події їм таки вдалося, як і забезпечити безперебійну подачу води.

Наразі гасіння пожежі триває.

До слова, Співробітники прокуратури повідомили про підозру власнику незаконного готелю в Одесі Arcadia Apartments, в якому 17 січня сталася пожежа.