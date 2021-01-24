  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині загорілася база відпочинку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає - На Одещині загорілася база відпочинку
    Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає
    Фото: trassae95

    Пожежні машини під час під'їзду до туристичної бази вгрузли в багнюці

    У місті Южне Одеської області сталася пожежа на туристичній базі «Черкащанка».

    Про це повідомляє телеграм-канал «Одесса Info».

    Зазначається, що пожежа почалася ввечері 23 січня. Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає.

    Місцеві ЗМІ повідомили, що пожежні машини під час під'їзду до туристичної бази вгрузли в багнюці. Втім, дістатися до місця події їм таки вдалося, як і забезпечити безперебійну подачу води.

    Наразі гасіння пожежі триває.

    До слова, Співробітники прокуратури повідомили про підозру власнику незаконного готелю в Одесі Arcadia Apartments, в якому 17 січня сталася пожежа.

    Теги: пожежа відпочинок Одещина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies