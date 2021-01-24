На Одещині загорілася база відпочинку
Пожежні машини під час під'їзду до туристичної бази вгрузли в багнюці
У місті Южне Одеської області сталася пожежа на туристичній базі «Черкащанка».
Про це повідомляє телеграм-канал «Одесса Info».
Зазначається, що пожежа почалася ввечері 23 січня. Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає.
Місцеві ЗМІ повідомили, що пожежні машини під час під'їзду до туристичної бази вгрузли в багнюці. Втім, дістатися до місця події їм таки вдалося, як і забезпечити безперебійну подачу води.
Наразі гасіння пожежі триває.
До слова, Співробітники прокуратури повідомили про підозру власнику незаконного готелю в Одесі Arcadia Apartments, в якому 17 січня сталася пожежа.