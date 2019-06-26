У двигун потрапив птах: у Болгарії екстрено сів пасажирський Boeing



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Літак виконував рейс Софія-Тель-Авів Фото: «Нова телевізія»

Літак вилетів з Софії за розкладом і повернувся назад через 41 хвилину після початку польоту

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Israel Airlines, що виконував рейс Софія-Тель-Авів, здійснив екстрену посадку в столиці Болгарії.

Про це повідомив болгарський телеканал «Нова телевізія».

За попередніми даними, літак вилетів з Софії за розкладом і повернувся назад через 41 хвилину після початку польоту.

За версією телекомпанії, в двигун літака потрапив птах, після чого і було ухвалено рішення про екстрене повернення.

Інші подробиці події поки що не відомі.

Нагадаємо, нещодавно пожежний літак Lockheed L-188A Electra здійснив жорстку посадку в канадській провінції Альберта.