У двигун потрапив птах: у Болгарії екстрено сів пасажирський Boeing
Літак виконував рейс Софія-Тель-Авів
Фото: «Нова телевізія»
Літак вилетів з Софії за розкладом і повернувся назад через 41 хвилину після початку польоту
Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Israel Airlines, що виконував рейс Софія-Тель-Авів, здійснив екстрену посадку в столиці Болгарії.
Про це повідомив болгарський телеканал «Нова телевізія».
За попередніми даними, літак вилетів з Софії за розкладом і повернувся назад через 41 хвилину після початку польоту.
За версією телекомпанії, в двигун літака потрапив птах, після чого і було ухвалено рішення про екстрене повернення.
Інші подробиці події поки що не відомі.
Нагадаємо, нещодавно пожежний літак Lockheed L-188A Electra здійснив жорстку посадку в канадській провінції Альберта.