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    У світі

    У двигун потрапив птах: у Болгарії екстрено сів пасажирський Boeing

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    Літак&nbsp;виконував рейс Софія-Тель-Авів - У двигун потрапив птах: у Болгарії екстрено сів пасажирський Boeing
    Літак виконував рейс Софія-Тель-Авів
    Фото: «Нова телевізія»

    Літак вилетів з Софії за розкладом і повернувся назад через 41 хвилину після початку польоту

    Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Israel Airlines, що виконував рейс Софія-Тель-Авів, здійснив екстрену посадку в столиці Болгарії.

    Про це повідомив болгарський телеканал «Нова телевізія».

    За попередніми даними, літак вилетів з Софії за розкладом і повернувся назад через 41 хвилину після початку польоту.

    За версією телекомпанії, в двигун літака потрапив птах, після чого і було ухвалено рішення про екстрене повернення.

    Інші подробиці події поки що не відомі.

    Нагадаємо, нещодавно пожежний літак Lockheed L-188A Electra здійснив жорстку посадку в канадській провінції Альберта.

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