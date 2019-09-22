У Фінляндії обговорюють спрощення найму працівників з-за меж ЄС



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Проблема нестачі робочої сили стане однією з головних для Фінляндії в найближчі роки

Голова опозиційної партії «Справжні фіни» Юссі Халла-ахо вважає недоцільним скасовувати правило «вивчення потреби в іноземній робочій силі».

Про це повідомляє Yle.

За словами політика, запрошення робітників з третіх країн не вирішить проблеми Фінляндії, а призведе до напливу дешевої робочої сили.

«Безробітні іммігранти, які живуть тут на соціальну допомогу, нам не сильно допомагають. Ми посилимо проблему, якщо завеземо ще більше людей, які навантажать економіку», – сказав Халла-ахо.

Політик нагадав, що півмільярда осіб з ЄС і ЄЕЗ можна привозити без жодного вивчення потреби в іноземній робочій силі. Халла-ахо, за його словами, не розуміє, чому партії і ділові кола виступають за спрощення найму робочої сили з-за меж цих зон.

Правило «вивчення потреби в іноземній робочій силі» діє тоді, коли роботодавець хоче найняти працівника з-за меж ЄС або ЄЕЗ. Перед тим як видати дозвіл на роботу і місце проживання в Фінляндії влада вивчає, чи є такі фахівці на місцевому ринку праці.

Проблема нестачі робочої сили стане однією з головних для Фінляндії в найближчі роки, вважає міністр фінансів Міка Лінтіля.

Міністр фінансів вважає, що для вирішення проблеми необхідно буде підвищувати продуктивність, а також залучати більше іноземних працівників.

Нагадаємо, у Польщі кількість трудових мігрантів з України у порівнянні з 2014 роком зросла уп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно півтора мільйона. На сьогодні у Польщі перебуває близько півтора мільйона осіб.