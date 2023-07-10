Міністр із Фінляндії зіграв на віолончелі «Ой у лузі червона калина» (відео)

«В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу»

Урядовець із Фінляндії Андерс Адлеркройц, який поза роботою також музикант, до 500 днів повномасштабної війни підготував відео, де виконує на віолончелі «Червону калину» у пам’ять про полеглих за свободу України. Відповідне відео він опублікував у Twitter.

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Запис музичного фрагменту супроводжує відеоряд, де чергуються кадри виконання та кадри з України.

«В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу. 500 днів неспровокованої агресії, незчисленні воєнні злочини, втрачене майбутнє багатьох людей – але й багато надихаючих успіхів. Україна бореться за свою незалежність, але також і за незалежність Європи. Фінляндія – поруч з вами, сьогодні й завтра», – зазначив Адлеркройц.

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Нагадаємо, що Фінляндія підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

До слова, триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.