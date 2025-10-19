Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю
фото: Pentti Väisänen

Серед учасників аварії була і журналістка Yle, яка розповіла, що туман з’явився раптово, і дорога відразу перетворилася на ковзанку

На півдні Фінляндії десятки автомобілів стали учасниками серії дорожньо-транспортних пригод через погіршення погодних умов. Як повідомляє Yle, у районі міста Лахті була зафіксована сильна ожеледь і густий туман, що значно знизило видимість і зробило дороги небезпечними для руху, передає «Главком».

Через ці складні погодні умови на трасах сталися кілька ланцюгових ДТП. Зокрема, в районі Нелостіе зіткнулося 40 автомобілів. В результаті аварії постраждали 12 осіб, двоє з яких були госпіталізовані в тяжкому стані.

Серед учасників аварії була і журналістка Yle, яка розповіла, що туман з’явився раптово, і дорога відразу перетворилася на ковзанку.

На іншій ділянці дороги в напрямку до Тампере вантажівка з цистерною перевернулася, спричинивши ще одну ланцюгову аварію за участі десятка машин. Дорогу довелося закрити в обох напрямках.

Зараз поліція та рятувальники працюють на місцях аварій, а водіїв закликають бути особливо обережними через складні погодні умови.

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні біля Медики водій українського мікроавтобуса постраждав у ДТП: його транспортний засіб зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді без світлофорів та шлагбаумів.

Теги: ДТП Фінляндія поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді біля Медики
На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні
23 вересня, 11:05
У Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги
У Словаччині внаслідок зіткнення двох потягів постраждав українець
13 жовтня, 23:32
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен: Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії
Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи
16 жовтня, 05:46
Гуркіт від мотоциклів із «прямотоком» заважає жителям міста відпочивати вночі
Гучні мотоцикли у Києві. Соцмережі обурені: поліція та влада ігнорують проблему
22 вересня, 09:43
Батькам малолітнього палія загрожує чималий штраф
Дитина влаштувала пожежу у столичному гіпермаркеті, поки батьки робили покупки
25 вересня, 09:14
Поліція Вінниця розслідує обставини ДТП за участі автомобіля та електросамоката
У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика
26 вересня, 18:40
Міністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
5 жовтня, 20:49
З неповнолітніми правопорушниками та їх батьками спілкуються слідчі та інспектори ювенальної поліції
Напад на синагогу на Оболоні: правоохоронці встановили зловмисників
13 жовтня, 14:57
За підпал жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
У Києві жінка підпалила двері квартири доньки через сімейний конфлікт
17 жовтня, 11:19

Соціум

У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю
У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю
Картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії
Картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії
Прикордонна служба Польщі виявила тунель на кордоні з Білоруссю (фото)
Прикордонна служба Польщі виявила тунель на кордоні з Білоруссю (фото)
Міністр оборони США втрапив у скандал через краватку. Венс став на його захист
Міністр оборони США втрапив у скандал через краватку. Венс став на його захист
У США проходять масові протести проти політики Трампа
У США проходять масові протести проти політики Трампа
Розвідка розповіла про провал опалювального сезону у РФ
Розвідка розповіла про провал опалювального сезону у РФ

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua