У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю

Серед учасників аварії була і журналістка Yle, яка розповіла, що туман з’явився раптово, і дорога відразу перетворилася на ковзанку

На півдні Фінляндії десятки автомобілів стали учасниками серії дорожньо-транспортних пригод через погіршення погодних умов. Як повідомляє Yle, у районі міста Лахті була зафіксована сильна ожеледь і густий туман, що значно знизило видимість і зробило дороги небезпечними для руху, передає «Главком».

Через ці складні погодні умови на трасах сталися кілька ланцюгових ДТП. Зокрема, в районі Нелостіе зіткнулося 40 автомобілів. В результаті аварії постраждали 12 осіб, двоє з яких були госпіталізовані в тяжкому стані.

Серед учасників аварії була і журналістка Yle, яка розповіла, що туман з’явився раптово, і дорога відразу перетворилася на ковзанку.

На іншій ділянці дороги в напрямку до Тампере вантажівка з цистерною перевернулася, спричинивши ще одну ланцюгову аварію за участі десятка машин. Дорогу довелося закрити в обох напрямках.

Зараз поліція та рятувальники працюють на місцях аварій, а водіїв закликають бути особливо обережними через складні погодні умови.

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні біля Медики водій українського мікроавтобуса постраждав у ДТП: його транспортний засіб зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді без світлофорів та шлагбаумів.