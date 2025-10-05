Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами

Німецькі збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози». За його словами, збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися. Як інформує «Главком», таку заяву німецький міністр зробив в інтерв’ю діловому виданню Handelsblatt.

Пісторіус стверджує, що потрібно «тверезо та спокійно розглядати ситуацію».

«Бундесвер не може бути скрізь у Німеччині, де з’являються дрони, і збивати їх. Набагато важливіше, щоб державна та федеральна поліція розвинули можливості, необхідні для роботи на певній висоті», – сказав Пісторіус.

Він також висловив скептицизм щодо планів міністра внутрішніх справ створити центр захисту від безпілотників.

«Цей центр тоді відповідав би лише за потенційну загрозу від дронів. Однак, ми повинні очікувати, що може бути кілька сценаріїв загрози», – сказав Пісторіус, згадавши про можливість одночасного виникнення лісових пожеж або відключення електроенергії в різних частинах Німеччини.

Міністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів.

«Ідеться про провокацію, нагнітання страху та розпалювання суперечливих дебатів. Путін дуже добре знає Німеччину. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси», – сказав міністр оборони.

Однак, він зазначив, що хоча німецька розвідка припускає, що Росія зможе напасти на країну НАТО до 2029 року, «це не означає, що Путін обов’язково зробить цей крок».

Нагадаємо, федеральна поліція повідомила, що кілька осіб помітили дрон поблизу летовища в Мюнхені. Згодом з’явилися повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту.

Пізніше стало відомо, що безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами.