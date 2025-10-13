У Словаччині внаслідок зіткнення двох потягів постраждав українець

Два експреси, які рухалися в протилежних напрямках, зіштовхнулися на ділянці, де колії з’єднуються в одну

Сьогодні, 13 жовтня, в Словаччині, поблизу села Яблунов-над-Турньоу в окрузі Рожнява, сталося масштабне зіткнення двох швидкісних пасажирських потягів, внаслідок якого травмовано щонайменше 69 осіб. Одним з постраждалих є 20-річний українець, передає «Главком».

Як пише «Суспільне», молодик з України отримав травми і наразі перебуває у лікарні. Посольство України у Словаччині вже зв'язалося з матір'ю потерпілого та надає необхідну допомогу.

Аварія сталася вранці близько 10:00 за місцевим часом, коли два експреси, які рухалися в протилежних напрямках, зіштовхнулися на ділянці, де колії з’єднуються в одну. Один з потягів після зіткнення зійшов з рейок. Після інциденту на місце події приїхали рятувальники, пожежники та медики. Серед травмованих є вагітна жінка, а також люди з різним ступенем тяжкості ушкоджень, в тому числі й у критичному стані.

Представники поліції і рятувальних служб зазначають, що на момент аварії на борту потягів перебувала велика кількість пасажирів. Для евакуації людей з вагонів залучено всі підрозділи комплексної рятувальної системи.

За словами міністра внутрішніх справ Матуша Сутай Естока, аварія, ймовірно, сталася через людську помилку: один із машиністів поїзда не поступився дорогою іншому. «Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія», – пояснив він.

Наразі офіційно підтверджено, що загиблих внаслідок цього інциденту немає.