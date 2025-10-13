Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Словаччині внаслідок зіткнення двох потягів постраждав українець

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Словаччині внаслідок зіткнення двох потягів постраждав українець
У Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги
фото: Polícia SR - Košický kraj/Facebook

Два експреси, які рухалися в протилежних напрямках, зіштовхнулися на ділянці, де колії з’єднуються в одну

Сьогодні, 13 жовтня, в Словаччині, поблизу села Яблунов-над-Турньоу в окрузі Рожнява, сталося масштабне зіткнення двох швидкісних пасажирських потягів, внаслідок якого травмовано щонайменше 69 осіб. Одним з постраждалих є 20-річний українець, передає «Главком».

Як пише «Суспільне», молодик з України отримав травми і наразі перебуває у лікарні. Посольство України у Словаччині вже зв'язалося з матір'ю потерпілого та надає необхідну допомогу.

Аварія сталася вранці близько 10:00 за місцевим часом, коли два експреси, які рухалися в протилежних напрямках, зіштовхнулися на ділянці, де колії з’єднуються в одну. Один з потягів після зіткнення зійшов з рейок. Після інциденту на місце події приїхали рятувальники, пожежники та медики. Серед травмованих є вагітна жінка, а також люди з різним ступенем тяжкості ушкоджень, в тому числі й у критичному стані.

Представники поліції і рятувальних служб зазначають, що на момент аварії на борту потягів перебувала велика кількість пасажирів. Для евакуації людей з вагонів залучено всі підрозділи комплексної рятувальної системи.

За словами міністра внутрішніх справ Матуша Сутай Естока, аварія, ймовірно, сталася через людську помилку: один із машиністів поїзда не поступився дорогою іншому. «Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія», – пояснив він.

Наразі офіційно підтверджено, що загиблих внаслідок цього інциденту немає.

Теги: ДТП потяг Словаччина аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австрійська фігуристка Юлія Марі Гайзер загинула у ДТП у Зальцбурзі
У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка
16 вересня, 13:34
Машиніст і його помічник унаслідок аварії потрапили до лікарні
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
26 вересня, 09:53
Особливо підлим моментом атаки став другий удар по електровозу
Удар по вокзалу Шостки. Серед постраждалих троє дітей
4 жовтня, 13:40
У Росії розбився МіГ-31
У Липецькій області розбився МіГ-31
10 жовтня, 00:44
Катарські делегати загинули в ДТП
Катарські делегати загинули у ДТП по дорозі на переговори про мир у Газі – ЗМІ
12 жовтня, 02:55
Двоє пасажирів перебувають у критичному стані
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
Вчора, 16:05
Поліція розшукала зловмисника за місцем його проживання
Збив 80-річну жінку і втік: на Київщині поліція розшукала винуватця ДТП
22 вересня, 16:58
1 жовтня 2025 року «Укрзалізниця» оголосила про перейменування потяга «Київ-Краматорськ» у «Ребелію». Пасажирів у День захисників та захисниць України проводжали актори вистави з прапором
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі
3 жовтня, 10:29
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом
Енергетична Ставка, зустріч Зеленського з прем'єром Нідерландів. Головне за 6 жовтня
6 жовтня, 21:13

Соціум

У Словаччині внаслідок зіткнення двох потягів постраждав українець
У Словаччині внаслідок зіткнення двох потягів постраждав українець
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
Сильні зливи та повені забрали життя понад 40 осіб у Мексиці
Сильні зливи та повені забрали життя понад 40 осіб у Мексиці

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua