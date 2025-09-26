У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика

Хлопчика доставлено до лікарні

Сьогодні, 26 вересня, у Вінниці на вулиці Магістратській автомобіль Mercedes зіткнувся з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Дитину доставлено до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у середу, 24 вересня, у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.

До слова, 19 вересня у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota.