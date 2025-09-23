На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні

Бус із українськими номерами потрапив під поїзд на кордоні з Польщею



На польсько-українському кордоні біля Медики водій українського мікроавтобуса постраждав у ДТП: його транспортний засіб зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді без світлофорів та шлагбаумів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на видання inPoland.

21 вересня неподалік залізничної станції Медика Розжондова мікроавтобус Mercedes Sprinter з українськими номерами виїхав на колію саме в той момент, коли поїзд прямував у напрямку Перемишля. Уникнути зіткнення не вдалося.

У бусі перебував лише водій. Чоловіка, який залишався при свідомості, одразу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці події працювали поліція та рятувальники. Всі обставини аварії наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, що Польща в ніч на 12 вересня закрила кордон із Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що це рішення пов’язане з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2025», які, на його думку, спрямовані «безпосередньо проти Польщі та Європейського Союзу».

За словами Кервінського, рух буде відновлено лише тоді, коли безпека поляків буде гарантована. Він додав, що з економічної точки зору Польща зацікавлена в якнайшвидшому відкритті кордону.

Обмеження діють в обох напрямках – як на виїзд до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Вони стосуються як автомобільного, так і залізничного транспорту. Зокрема, закрито автомобільні пункти пропуску «Тереспіль-Брест» для легкових авто та «Кукурики-Козловичі» для вантажівок. Також припинено рух на трьох залізничних переходах.

Білоруське видання BELTA повідомило, що на кордоні Польща встановила колючий дріт та загороджувальні щити. Після закриття кордону на мосту між двома країнами залишилися кілька автобусів.

Як повідомлялося, Польща розгортає близько 40 тис. солдатів на кордонах країни з Білоруссю та Росією на тлі посилення напруженості після масштабного вторгнення дронів у середу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Очікується, що в періодичних спільних російсько-білоруських навчаннях під назвою «Захід-2025» візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців, що спонукало Польщу прийняти рішення про розгортання близько 40 тис. своїх солдатів поблизу східного кордону.