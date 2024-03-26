СБУ завершила розслідування щодо двох «гауляйтерів» окупованих територій Луганщини

СБУ завершила розслідування щодо колаборантів і скерувала обвинувальні акти до судових органів

Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці та конфіскація майна

За матеріалами СБУ перед законом відповідатимуть двоє колаборантів, які очолили органи окупаційної влади, створені росіянами на Луганщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що одним із фігурантів є колишній бойовик «козачого» терористичного угруповання «всевеликое войско донское», який нині є «головою адміністрації Кременського району ЛНР».

«Окупанти призначили його на керівну посаду у червні 2023 року. Окрім того, ескбойовик очолював місцеве відділення правлячої партії РФ «Єдина Росія» та займався її просуванням перед псевдовиборами, які окупанти проводили на Луганщині», – повідомляють в СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: СБУ

За інформацією від правоохоронців, зараз колишній бойовик продовжує співпрацю з російськими окупантами, зокрема, у напрямку «інтеграції» тимчасово окупованої території в РФ.

Другим зловмисником є колишній міський голова міста Новодружеськ (представник нині забороненого «Опозиційного блоку»), який для збереження посади очільника міста погодився на співпрацю із загарбниками.

«На чолі незаконного органу влади перебував з серпня 2022 до середини минулого року. Наразі переховується на території країни-агресора», – зазначають в СБУ.

СБУ завершила розслідування щодо цих осіб і скерувала обвинувальні акти до судових органів. Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ.

Як зазначають правоохоронці, фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України.

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини. Мова йде про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

Раніше Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ.