Кількість загиблих від повеней у Боснії зросла до 19 осіб

Негода зруйнувала багато осель і господарських будівель

Станом на 4 жовтня кількість жертв руйнівних повеней у Боснії і Герцеговині зросла до 19 осіб. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі. Про це повідомила балканська служба «Радіо Свобода».

На цьому тлі президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зголосились надати всю необхідну допомогу Боснії і Герцеговині.

Президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловили співчуття та запропонували Боснії і Герцеговині необхідну допомогу, включаючи рятувальні вертольоти, катери та фінансову підтримку.

Також готовність допомоги підтвердив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він наголосив, що Боснія може скористатись Механізмом цивільного захисту ЄС, до якого приєдналась у 2022 році.

Нагадаємо, Боснію і Герцеговину накрило повенями: кількість загиблих зросла (відео).