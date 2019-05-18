У Франції анестезіолога підозрюють в навмисному отруєнні 17 пацієнтів



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Лікарю загрожує довічне ув'язнення

Медика звинувачують у тому, що він навмисно втручався в процедуру анестезії своїх колег, щоб створити надзвичайну ситуацію і потім врятувати пацієнта

У Франції лікаря-анестезіолога Фредеріка Пеше підозрюють у в навмисному отруєнні 17 людей.

Про це повідомляє BBC.

Медика звинувачують у тому, що він навмисно втручався в процедуру анестезії своїх колег, щоб створити надзвичайну ситуацію і потім врятувати пацієнта. Йому загрожує довічне ув'язнення.

«Існує ймовірність того, що доктор Пеше скоїв ці отруєння, але ця гіпотеза - не що інше, як гіпотеза», - сказав його адвокат.

Слідчий суддя міста Безансон у травні 2017 року провів розслідування цих отруєнь. Пізніше доктор був звільнений, йому заборонили займатися медициною. Цього тижня він був допитаний поліцією про 66 випадків зупинки серця під час операцій.

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