У Франції біля мечеті сталася стрілянина, є постраждалі



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Поліція веде пошуки зловмисника

Чоловік, який відкрив стрілянину, зник з місця злочину

Невідомий чоловік у четвер, 27 червня, відкрив стрілянину біля мечеті в місті Брест на заході Франції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції.

У результаті інциденту двоє людей отримали серйозні поранення і були доставлені в госпіталь. Поліція поки не знає, чи є постраждалі прихожанами мечеті.

Чоловік, який відкрив стрілянину, зник з місця злочину, поліція веде його пошуки. Інші подробиці інциденту не наводяться.

Нагадаємо, сьогодні два терористи-смертники підірвали себе в Тунісі, у результаті чого постраждали дев'ять людей.