У Франції розгорілися дискусії після заклику міністра культури говорити французькою



Критики дорікнули міністру Рістеру через заяву, підкресливши, що президент Еммануель Макрон регулярно використовує англійські ідіоми

Міністр культури Франції Франк Рістер закликав французів скоротити використання у мові англіцизмів, викликавши бурхливу реакцію суспільства.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр культури у неділю закликав громадян Франції спілкуватися французькою, опублікувавши твіт до 25-ї річниці закону про використання французької мови на телебаченні та радіо.

У 1994 році закон Тубона зробив використання французької мови обов'язковим у всіх телевізійних передачах. Згідно з ним, всі іншомовні програми у Франції дублюються іноземною мовою, а радіостанції повинні крутити не менше 40% французької музики протягом більшої частини дня.

«Закону Тубона - 25 років! Це тлумачення статті 2 нашої Конституції: мова республіки - французька. Наше повсякденне життя було б зовсім іншим без цієї простої вимоги - говоріть по-французьки!», - написав Рістер.

У понеділок критики дорікнули йому через заяву, підкресливши, що президент Еммануель Макрон регулярно використовує англійські ідіоми. Зокрема, фразу Start-Up Nation («Нація стартапів») для просування французьких інновацій і технологій.

Кінорежисер Крістоф Куртуа зазначив, що провідні французькі компанії регулярно використовують англійські гасла, а не французькі. Наприклад, реклама Renault має назву Never Too Much, а компанія Air France – France Is In The Air.

Як відомо, у 2006 році президент Франції Жак Ширак покинув саміт Європейського союзу в знак протесту проти того, що глава французького промислового лобі в ЄС звернувся до лідерів блоку англійською мовою.

