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    У світі

    Макрон пояснив причину протестів «жовтих жилетів» у Франції

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    Рух &laquo;жовтих жилетів&raquo; розпочався у Франції&nbsp;в листопаді 2018 року - Макрон пояснив причину протестів «жовтих жилетів» у Франції
    Рух «жовтих жилетів» розпочався у Франції в листопаді 2018 року

    За словами французького лідера, частину проблем, що призвели до протестів населення, вдалося вирішити

    Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 27 липня, заявив, що протести «жовтих жилетів» викликали соціальна несправедливість і складне фінансово-економічне становище частини населення країни.

    «У нашій країні продовжують залишатися невирішеними віддавна відомі нам глибокі проблеми, спричинені існуючою соціальною несправедливістю й економічними труднощами населення», - сказав Макрон під час спілкування із жителями міста Борм-ле-Мімоза.

    За словами французького лідера, частину проблем, що призвели до протестів населення, вдалося вирішити, частина може бути вирішена найближчим часом, але є й такі, усунути які можливості в найближчій перспективі немає.

    Як повідомлялося, під час урочистостей до Дня взяття Бастилії протестувальники руху «Жовтих жилетів» освистали президента Франції Еммануеля Макрона.

    Рух «жовтих жилетів» розпочався у Франції в листопаді 2018 року. Протести були спричинені підвищенням тарифів на автомобільне паливо, а також введенням обмеження швидкості на провінційних дорогах до 80 км/год. Згодом кількість вимог до влади зросла.

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