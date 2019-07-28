Макрон пояснив причину протестів «жовтих жилетів» у Франції



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Рух «жовтих жилетів» розпочався у Франції в листопаді 2018 року

За словами французького лідера, частину проблем, що призвели до протестів населення, вдалося вирішити

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 27 липня, заявив, що протести «жовтих жилетів» викликали соціальна несправедливість і складне фінансово-економічне становище частини населення країни.

«У нашій країні продовжують залишатися невирішеними віддавна відомі нам глибокі проблеми, спричинені існуючою соціальною несправедливістю й економічними труднощами населення», - сказав Макрон під час спілкування із жителями міста Борм-ле-Мімоза.

За словами французького лідера, частину проблем, що призвели до протестів населення, вдалося вирішити, частина може бути вирішена найближчим часом, але є й такі, усунути які можливості в найближчій перспективі немає.

Як повідомлялося, під час урочистостей до Дня взяття Бастилії протестувальники руху «Жовтих жилетів» освистали президента Франції Еммануеля Макрона.

Рух «жовтих жилетів» розпочався у Франції в листопаді 2018 року. Протести були спричинені підвищенням тарифів на автомобільне паливо, а також введенням обмеження швидкості на провінційних дорогах до 80 км/год. Згодом кількість вимог до влади зросла.