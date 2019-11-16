У Франції сталися сутички «жовтих жилетів» із поліцією на роковини руху



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Учасники протестів палили сміттєві баки та перевернули й підпалили кілька автомобілів Фото: AFP, Париж, 16 листопада

Силовики розганяли демонстрантів водометами і подразливим газом

У столиці Франції Парижі у суботу сталися нові сутички членів антиурядового руху «жовтих жилетів» із правоохоронцями на перші роковини виникнення руху.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що внаслідок сутичок затримані принаймні 105 осіб. Силовики розганяли демонстрантів водометами і подразливим газом.

Учасники протестів із закритими обличчями палили сміттєві баки, перевернули й підпалили кілька автомобілів, розгромили відділення одного з банків і закидували спецпризначенців поліції камінням із бруківки і пляшками.

Як відомо, рух «жовтих жилетів» спершу виник як протест автовласників проти підвищення податків на пальне – в листопаді 2018-го на наймасовішу акцію в Парижі вийшло близько 280 тисяч осіб. Але й після відмови влади від того підвищення рух не вщух, а перетворився на загальний протест проти влади президента Еммануеля Макрона і став висувати все нові вимоги.

Його акції час від часу тривають по суботах і досі, хоча в значно менших масштабах, і, як і раніше, нерідко супроводжуються вандалізмом і сутичками з правоохоронцями.

До слова, 16 листопада у Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра.