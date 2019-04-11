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    У світі

    У Франції взяли під варту «главу представництва ДНР»: пов’язали за сутенерство

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    Юбер Файяр - У Франції взяли під варту «главу представництва ДНР»: пов’язали за сутенерство
    Юбер Файяр

    «Глава представництва ДНР» був узятий під варту в одній із комун в окрузі Екс-ан-Прованс

    У Франції був затриманий за підозрою в сутенерстві «глава представництва ДНР» у Марселі Юбер Файяр.

    Про це повідомляють із посиланням на власні джерела «РИА Новости».

    «У Юбера є діти, яким треба допомагати. Він втратив роботу деякий час назад і перебував у дещо обмежених фінансових умовах. Разом із тим, він зустрів жінку, українку. Не можу сказати, які у них були стосунки, мене там не було. Але суть у тому, що вона запропонувала позичити йому якусь суму грошей», – розповіло джерело.

    Гроші були передані і на наступний ранок Файяра затримала французька поліція. Йому повідомили про підозру в сутенерстві.

    «Глава представництва ДНР» був узятий під варту в одній із комун в окрузі Екс-ан-Прованс.

    «Ідіоти. Треба було наркоторговця на роботу брати. Сутенери – лохи. Попадаються одразу», – відреагував на новину в своєму Facebook український журналіст Денис Казанський.

    Як повідомлялось раніше, «представництво» терористичного угрупування «ДНР» у Марселі було урочисто відкрито 25 вересня 2017 року.

    ДНР гроші поліція
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