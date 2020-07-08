У Франції заборонили використання безпілотників без спеціальних маяків



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Пілоти, які дистанційно керують дронами, повинні власним коштом установити спеціальні маяки Wi-Fi

Уряд Франції ввів додаткові обмеження на використання безпілотних літальних апаратів для всіх без винятку категорій громадян та іноземців.

Про це повідомляє Le Monde.

«Пілоти, які дистанційно керують дронами, повинні власним коштом установити спеціальні маяки Wi-Fi на безпілотниках вагою понад 800 грамів», - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що це рішення стало завершальним у низці обмежень на використання безпілотників, які передбачає закон, ухвалений ще у 2016. Після масштабних дискусій та консультацій щодо невизначеності окремих положень закону було вирішено, що пілотам дронів - як аматорам, так і професіоналам - таки доведеться встановлювати електронні маяки.

Вони випромінюватимуть закодований (але не зашифрований) сигнал, який дозволить поліції визначити власника, а також напрям польоту та його висоту. Нововведення не стосуються дронів вагою менше 800 грамів, які часто використовуються для виконання функцій громадських служб або працюють у приміщенні.

Усім, хто зареєстрував свій безпілотник на офіційному сайті AlphaTango Генерального директорату цивільної авіації (DGAC) до 29 червня, буде надано термін до 29 грудня 2020 року для встановлення маяка. Всім іншим доведеться це зробити до реєстрації БПЛА. При цьому один і той же маячок можна використовувати для декількох безпілотників, що належать одній особі. З 1 листопада з порушників цих правил стягуватиметься штраф у розмірі 135 євро, в окремих випадках дрон підлягатиме конфіскації.

Вартість встановлення сигнального маяка у Франції коливається у межах від 150 до 200 євро, при цьому самостійно, володіючи необхідними знаннями, це можна зробити за 40 євро.

Джерело: Укрінформ