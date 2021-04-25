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    У Франції зафіксували падіння великого метеора (відео)

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    Метеор на кілька секунд підсвітив небо над французьким Лазурним берегом - У Франції зафіксували падіння великого метеора (відео)
    Метеор на кілька секунд підсвітив небо над французьким Лазурним берегом
    Фото: de Daniel Ruy (Dan Yel)

    Очевидці також розміщують фото і відео події у соцмережах

    Увечері 24 квітня на півдні Франції, в регіоні Лазурний берег поблизу Ніцци, спостерігали падіння великого метеора. Про це повідомляє BFMTV.

    Як свідчить відеозапис однієї з камер, космічне тіло впало о 22:26 за місцевим часом і вочевидь згоріло в атмосфері, не досягнувши землі.

    Такі яскраві метеори, що не досягнули землі, називають болідами. Метеоритами називають ті небесні тіла, які не згоріли в атмосфері й впали на землю.

    Очевидці також розміщують фото і відео події у соцмережах.

    Чимало дописувачів соцмереж пожартували, що це символічне вітання з космосу у той день, коли французький астронавт Томас Песке вирушив на Міжнародну космічну станцію на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon.

    Теги: Франція Twitter
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