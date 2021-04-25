У Франції зафіксували падіння великого метеора (відео)

Метеор на кілька секунд підсвітив небо над французьким Лазурним берегом

Очевидці також розміщують фото і відео події у соцмережах

Увечері 24 квітня на півдні Франції, в регіоні Лазурний берег поблизу Ніцци, спостерігали падіння великого метеора. Про це повідомляє BFMTV.

Як свідчить відеозапис однієї з камер, космічне тіло впало о 22:26 за місцевим часом і вочевидь згоріло в атмосфері, не досягнувши землі.

Такі яскраві метеори, що не досягнули землі, називають болідами. Метеоритами називають ті небесні тіла, які не згоріли в атмосфері й впали на землю.

Очевидці також розміщують фото і відео події у соцмережах.

Espace : une #météorite a été aperçue ce samedi soir dans le sud de la France. Images ici à Cannes.pic.twitter.com/ktiWyjIkw0 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 24, 2021

Чимало дописувачів соцмереж пожартували, що це символічне вітання з космосу у той день, коли французький астронавт Томас Песке вирушив на Міжнародну космічну станцію на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon.