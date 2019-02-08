У Франції «жовті жилети» анонсували нову акцію протестів
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Акція протесту запланована на 9 лютого
Активісти «жовтих жилетів» анонсували нову акцію протесту в різних містах Франції.
Про це в п'ятницю повідомляє BFMTV.
Зазначається, що акція протесту запланована на 9 лютого.
Зокрема, вона пройде в Парижі - розпочнеться на площі Шарля де Голля. Потім «жовті жилети» пройдуть по Єлисейських полях. Завершити ходу вони мають намір на Марсовому полі.
Протести також пройдуть у таких містах, як Бордо, Марсель і Монпельє.
Раніше французька газета Le Journal du Dimanche повідомила, що президент Еммануель Макрон розмірковує над проведенням референдуму, щоб вийти зі спричиненої протестами «жовтих жилетів» кризи.
Нагадаємо, 26 січня поліція затримала у Парижі щонайменше 223 учасника акції «жовтих жилетів».
Того ж дня вперше відбувалася «ніч жовтих жилетів».
«Жовті жилети» проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася на висловлення невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.