У Франції «жовті жилети» анонсували нову акцію протестів



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Протести пройдуть у Бордо, Марселі, Монпельє та Парижі

Акція протесту запланована на 9 лютого

Активісти «жовтих жилетів» анонсували нову акцію протесту в різних містах Франції.

Про це в п'ятницю повідомляє BFMTV.

Зазначається, що акція протесту запланована на 9 лютого.

Зокрема, вона пройде в Парижі - розпочнеться на площі Шарля де Голля. Потім «жовті жилети» пройдуть по Єлисейських полях. Завершити ходу вони мають намір на Марсовому полі.

Протести також пройдуть у таких містах, як Бордо, Марсель і Монпельє.

Раніше французька газета Le Journal du Dimanche повідомила, що президент Еммануель Макрон розмірковує над проведенням референдуму, щоб вийти зі спричиненої протестами «жовтих жилетів» кризи.

Нагадаємо, 26 січня поліція затримала у Парижі щонайменше 223 учасника акції «жовтих жилетів».

Того ж дня вперше відбувалася «ніч жовтих жилетів».

«Жовті жилети» проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася на висловлення невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.