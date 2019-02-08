  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Франції «жовті жилети» анонсували нову акцію протестів

    • Розсилка
    Протести пройдуть у Бордо, Марселі, Монпельє та Парижі - У Франції «жовті жилети» анонсували нову акцію протестів
    Протести пройдуть у Бордо, Марселі, Монпельє та Парижі

    Акція протесту запланована на 9 лютого

    Активісти «жовтих жилетів» анонсували нову акцію протесту в різних містах Франції.

    Про це в п'ятницю повідомляє BFMTV.

    Зазначається, що акція протесту запланована на 9 лютого.

    Зокрема, вона пройде в Парижі - розпочнеться на площі Шарля де Голля. Потім «жовті жилети» пройдуть по Єлисейських полях. Завершити ходу вони мають намір на Марсовому полі.

    Протести також пройдуть у таких містах, як Бордо, Марсель і Монпельє.

     Раніше французька газета Le Journal du Dimanche повідомила, що президент Еммануель Макрон розмірковує над проведенням референдуму, щоб вийти зі спричиненої протестами «жовтих жилетів» кризи.

    Нагадаємо, 26 січня поліція затримала у Парижі щонайменше 223 учасника акції «жовтих жилетів».

    Того ж дня вперше відбувалася «ніч жовтих жилетів».

    «Жовті жилети» проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася на висловлення невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.

    Читайте також
    акція Франція Париж протест активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ