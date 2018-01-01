У французьких Альпах через негоду застрягли кілька тисяч осіб, є загиблий

22-річного лижника накрила лавина під час катання в горах

Близько чотирьох тисяч осіб застрягли через негоду у французьких Альпах. Про це пише видання The Local. Так, у неділю, 31 грудня, місцева влада повідомили про 3,5 тисячі автомобілістів, які провели ніч у тимчасових притулках після того, як по дорогах стало неможливо проїхати через снігу. Ще близько 500 туристів, що приземлилися в аеропорту міста



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Альпи у Франції

22-річного лижника накрила лавина під час катання в горах

Близько чотирьох тисяч осіб застрягли через негоду у французьких Альпах. Про це пише видання The Local.

Так, у неділю, 31 грудня, місцева влада повідомили про 3,5 тисячі автомобілістів, які провели ніч у тимчасових притулках після того, як по дорогах стало неможливо проїхати через снігу.

Ще близько 500 туристів, що приземлилися в аеропорту міста Шамбері, були змушені скористатися притулками через сильні снігопади.

Крім того, повідомляється про одну жертву в результаті негоди. 22-річного лижника накрила лавина під час катання в горах у суботу, 30 грудня.

Нагадаємо, у французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.

У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, виявили тіло зниклого туриста.