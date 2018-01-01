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    У французьких Альпах через негоду застрягли кілька тисяч осіб, є загиблий

    22-річного лижника накрила лавина під час катання в горах
    Близько чотирьох тисяч осіб застрягли через негоду у французьких Альпах. Про це пише видання The Local. Так, у неділю, 31 грудня, місцева влада повідомили про 3,5 тисячі автомобілістів, які провели ніч у тимчасових притулках після того, як по дорогах стало неможливо проїхати через снігу. Ще близько 500 туристів, що приземлилися в аеропорту міста
    • Сьогодні, 01:21
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    Альпи у Франції
    Альпи у Франції

    22-річного лижника накрила лавина під час катання в горах

    Близько чотирьох тисяч осіб застрягли через негоду у французьких Альпах. Про це пише видання The Local.

    Так, у неділю, 31 грудня, місцева влада повідомили про 3,5 тисячі автомобілістів, які провели ніч у тимчасових притулках після того, як по дорогах стало неможливо проїхати через снігу.

    Ще близько 500 туристів, що приземлилися в аеропорту міста Шамбері, були змушені скористатися притулками через сильні снігопади.

    Крім того, повідомляється про одну жертву в результаті негоди. 22-річного лижника накрила лавина під час катання в горах у суботу, 30 грудня.

    Нагадаємо, у французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.

    У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, виявили тіло зниклого туриста.

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