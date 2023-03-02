У Гонконгу спалахнув 42-поверховий хмарочос (відео)
Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю
42-поверховий хмарочос, що ще будується, спалахнув у Гонконгу. Пожежа почалася у великому торговому та туристичному районі міста, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю. Пожежники намагаються загасити його на всій висоті.
Двох постраждалих доставлено до лікарні.
За повідомленням очевидців, на землю стали падати палаючі об'єкти і сміття.
Також повідомляється, що спалахнули ще чотири будівлі поблизу, але їх вдалося загасити.
Нагадаємо, у листопаді у центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос.
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