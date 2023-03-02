У Гонконгу спалахнув 42-поверховий хмарочос (відео)

Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю

42-поверховий хмарочос, що ще будується, спалахнув у Гонконгу. Пожежа почалася у великому торговому та туристичному районі міста, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю. Пожежники намагаються загасити його на всій висоті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Двох постраждалих доставлено до лікарні.

За повідомленням очевидців, на землю стали падати палаючі об'єкти і сміття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомляється, що спалахнули ще чотири будівлі поблизу, але їх вдалося загасити.

Нагадаємо, у листопаді у центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос.