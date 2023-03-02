Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Гонконгу спалахнув 42-поверховий хмарочос (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Гонконгу спалахнув 42-поверховий хмарочос (відео)
скрін з відео

Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю

42-поверховий хмарочос, що ще будується, спалахнув у Гонконгу. Пожежа почалася у великому торговому та туристичному районі міста, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю. Пожежники намагаються загасити його на всій висоті.

Двох постраждалих доставлено до лікарні.

За повідомленням очевидців, на землю стали падати палаючі об'єкти і сміття.

Також повідомляється, що спалахнули ще чотири будівлі поблизу, але їх вдалося загасити.

Нагадаємо, у листопаді у центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос.

Теги: Гонконг пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі про постраждалих не повідомляється 
У центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос (відео) 
7 листопада, 2022, 08:32
Нова будівля стане «новим обличчям Ер-Ріяда»
У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос (фото)
22 лютого, 18:22
В Індії підірвали два стометрові хмарочоси, збудовані нелегально
В Індії за 10 секунд знесли два стометрові хмарочоси (відео)
29 серпня, 2022, 06:37

Соціум

У Підмосков’ї прогримів потужний вибух (відео)
У Підмосков’ї прогримів потужний вибух (відео)
У Гонконгу спалахнув 42-поверховий хмарочос (відео)
У Гонконгу спалахнув 42-поверховий хмарочос (відео)
«Азовець», який втратив руку та око на війні, став обличчям бренду (фото)
«Азовець», який втратив руку та око на війні, став обличчям бренду (фото)
Росіяни спаплюжили найвідомішу пам'ятку у Копенгагені (фото)
Росіяни спаплюжили найвідомішу пам'ятку у Копенгагені (фото)
AliExpress заблокував продаж дронів для росіян
AliExpress заблокував продаж дронів для росіян
Випробовування літака у Росії закінчилося трагедією
Випробовування літака у Росії закінчилося трагедією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
27K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
23K
Уряд збільшив зарплати захисникам: хто отримає понад 150 тис.
22K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
9929
В Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження
8612
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту