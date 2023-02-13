«Броньовичок» Путіна: нові подробиці про особистий потяг диктатора

Броньованим потягом володіє компанія «Гранд Сервіс Експрес», що пов'язана з родиною близького друга Путіна

Володимир Путін тепер все частіше подорожує не літаками президентського загону, а спеціальним броньованим потягом. Про це пише видання «Досьє».

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Потяг був зроблений на замовлення президента РФ ще у 2014-2015 роках, але постійно використовувати його російський диктатор почав у другій половині 2021 року, коли російська армія почала готуватися до вторгнення в Україну. Компанія, яка володіє поїздом, належала племіннику Юрія Ковальчука. Ковальчук – основний акціонер банку «Росія» та близький друг президента, зокрема, його структури керують палацом Путіна під Геленджиком.

Використання такого потягу продиктоване міркуваннями секретності: пересування літаків президентського загону можна відстежити за допомогою різних сервісів. Для пасажирських поїздів таких сервісів не існує. Спецпоїзд візуально майже не відрізняється від інших складів російської залізниці – такого ж сірого кольору з червоною смугою.

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Основних відмінностей кілька. По-перше, президентські вагони броньовані. По-друге, у складу найвищий пріоритет: розклад поїздів коригують під Путіна, щоб його потяг міг йти з максимальною швидкістю і без зупинок. До спецпоїзду обов'язково входять: вагон для президента зі спальнею та робочим кабінетом для нарад, вагон для супроводжуючих осіб та вагон для спецзв'язку.

Потяг також можна відрізнити від звичайного пасажирського, оскільки на дахах кількох вагонів видно радіоантени спецзв'язку. Антени закриті спеціальними кожухами, що приховує їх від сторонніх очей.

Існування броньованого спецпоїзда – не секрет. Так, у листопаді 2019 прем'єр-міністр Дмитро Медведєв проводив у ньому нараду, після чого про склад написала «Комсомольська правда». Вагони, зазначало видання, дійсно, пофарбовані в сірий колір із фірмовою червоною символікою російської залізниці, сам склад збірний, його «окремо формують під кожну поїздку перших осіб держави». Секретних вагонів лише кілька, решта – звичайні СВ та купе. Тягнуть склад два тепловози ТЕП70БС.

Видання «Досьє» виявило іще один такий пасажирський потяг із подібними антенами спецзв'язку на даху. Зовнішньо від звичайного він відрізняється не тільки антенами, а й нетипово великою кількістю локомотивів: на підвагонних візках встановлені три осі, а самі вагони – шестивісні. Такі вагони зазвичай використовують на більш важких вантажних потягах, стандартні пасажирські вагони – чотиривісні. Посилені осі можуть свідчити, що поїзд броньований. На вагонах зображено емблему компанії «Гранд Сервіс Експрес» та вказано сайт організації. Ця фірма пов'язана з другом Путіна – Юрієм Ковальчуком.