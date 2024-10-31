Київщина: уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб

Постраждалих серед населення немає

Цієї ночі Росія вкотре атакувала Київщину БпЛА, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні», – зазначив він.

У той же час в одному з районів уламки збитого безпілотника знайшли на відкритій території містечка для внутрішньо переміщених осіб. «Пошкоджень не виявлено», – уточнив очільник КОВА.

Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, цієї ночі у столиці двічі була оголошена повітряна тривога. Голова КМВА Сергій Попко заявив, що у Києві працювала ППО. Під час повторної тривоги у Києві лунали вибухи, про це повідомляли моніторингові канали.