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Київщина: уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київщина: уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб
фото ілюстративне

Постраждалих серед населення немає

Цієї ночі Росія вкотре атакувала Київщину БпЛА, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні», – зазначив він.

У той же час в одному з районів уламки збитого безпілотника знайшли на відкритій території містечка для внутрішньо переміщених осіб. «Пошкоджень не виявлено», – уточнив очільник КОВА.

Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, цієї ночі у столиці двічі була оголошена повітряна тривога. Голова КМВА Сергій Попко заявив, що у Києві працювала ППО. Під час повторної тривоги у Києві лунали вибухи, про це повідомляли моніторингові канали.

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Теги: росія населення тривога Київщина війна дрон

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