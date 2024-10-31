Київщина: уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб
Постраждалих серед населення немає
Цієї ночі Росія вкотре атакувала Київщину БпЛА, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні», – зазначив він.
У той же час в одному з районів уламки збитого безпілотника знайшли на відкритій території містечка для внутрішньо переміщених осіб. «Пошкоджень не виявлено», – уточнив очільник КОВА.
Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.
Нагадаємо, цієї ночі у столиці двічі була оголошена повітряна тривога. Голова КМВА Сергій Попко заявив, що у Києві працювала ППО. Під час повторної тривоги у Києві лунали вибухи, про це повідомляли моніторингові канали.
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