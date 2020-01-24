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    У світі

    У Х'юстоні прогримів сильний вибух на заводі: двоє людей загинули

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    <p>Вибух&nbsp;був настільки сильним, що сусідні будівлі було пошкоджено</p> - У Х'юстоні прогримів сильний вибух на заводі: двоє людей загинули

    Вибух був настільки сильним, що сусідні будівлі було пошкоджено

    Фото: Click2houston

    За словами керівника місцевої поліції, немає ніяких ознак того, що причиною вибуху був теракт

    У США стався вибух на металообробному заводі у Х'юстоні (штат Техас), внаслідок інциденту загинули двоє людей.

    Про це повідомляє Click2houston.

    «Двоє людей загинули в п'ятницю вранці в результаті вибуху, що стався на північному заході Х'юстона», - йдеться у повідомленні.

    Вибух був настільки сильним, що сусідні будівлі було пошкоджено. За словами керівника місцевої поліції, немає ніяких ознак того, що причиною вибуху був теракт.

    Місцева влада вирішила в цілях безпеки скасувати заняття в двох розташованих поблизу від місця вибуху школах.

    Нагадаємо, у Дніпрі загинула 17-річна дівчина через експерименти з петардами.

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