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Крижане місто в Китаї вабить туристів з усього світу (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Крижане місто в Китаї вабить туристів з усього світу (фото)
Робітники збирають лід з річки Сунхуа в Харбіні, столиці провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю
фото: Xinhua

Сезон збору льоду починається в Харбіні, на півночі Китаю. Згодом із цього льду буде зроблене льодове місто, яке є атракцією для туристів

У Харбіні, столиці північно-східної китайської провінції Хейлунцзян, розпочався сезон збирання льоду. Таким чином Китай планує розвивати «крижану» та «снігову» економіку і заробляти додаткові кошти на туристах, пише EnglishNews.

Робітники в хутряних куртках вручну видобули перший крижаний блок із замерзлої річки Сунгарі під ритмічні піснеспіви та захоплені крики глядачів. Ця традиція знаменує старт підготовки до знаменитого фестивалю льодових скульптур, який щорічно приваблює тисячі туристів з усього світу.

Харбін, відомий як «Крижане місто», щорічно стає епіцентром зимового туризму завдяки вражаючим спорудам з льоду та унікальним сніговим традиціям. Торік фестиваль «Харбінський світ льоду та снігу» залучив понад 2,7 млн відвідувачів, а цього року парк розширився до 1 мільйона квадратних метрів.

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Досвідчені збирачі, такі як Ван Чжань, працюють у морозні дні, вирізуючи ідеальні блоки льоду завтовшки не менше ніж 30 см. За словами Вана, у пікові періоди на річці працює до тисячі робітників, які добувають до 10 тис. кубометрів льоду на день. Процес вимагає точності та досвіду: спочатку використовують ручні інструменти, а потім бензопили, щоб створити рівні крижані блоки.

Зібраний лід стане основою чудових скульптур, які прикрасять Харбін на фестивалі, що відкривається в середині грудня. Деякі крижані блоки також будуть використані для оформлення об'єктів Азіатських зимових ігор 2025 року.

Крижане місто у Китаї щороку приваблює все більшу кількість туристів
Крижане місто у Китаї щороку приваблює все більшу кількість туристів

Ці Бінь, заступник директора департаменту культури та туризму провінції Хейлунцзян, зазначив, що інтерес до зимового туризму зростає на тлі популяризації зимових видів спорту після Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Китай планує розвивати «крижану» та «снігову» економіку, прагнучи досягти обсягу в 1,5 трильйона юанів до 2030 року.

Раніше Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС. Китайські автовиробники нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи і планують розширяти лінійки моделей для цього ринку через тарифи ЄС на електромобілі. Крім цього, деякі компанії переносять виробництво в Європу, щоб знизити собівартість авто.Запроваджені Євросоюзом тарифи на електромобілі не поширюються на гібридні авто.

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Теги: Китай фестиваль місто

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