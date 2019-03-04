У Єгипті для туристів відкрили стародавню гробницю
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Гробниця близько 100 років була залита водою
У Єгипті відкрили гробницю, датовану другим століттям до нашої ери. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Як зазначається, гробницю відкриють для туристів.
Усипальниця була виявлена майже півтора століття тому, проте через відсутність необхідної техніки, роботи в гробниці привели до знищення важливих археологічних знахідок.
Там знаходилися десятки мумій єгипетських фараонів і членів їх сімей. Також у гробниці були тисячі предметів матеріальної культури стародавнього Єгипту.
Через підтоплення у гробницю довго не було можливості зайти. Надалі її довелося розчищати і досліджувати заново. Сучасні технології дозволили знизити рівень води в усипальниці.
Повідомляється, що знахідка була виявлена випадково, коли всередину гробниці впав осел.
Напередодні в китайській гробниці знайшли «еліксир безсмертя». Також повідомлялося про те, що археологи знайшли найстарішу машинку для тату.