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Злочини РФ: Україна хоче створити Офіс прокурора в одному з міст Європи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Злочини РФ: Україна хоче створити Офіс прокурора в одному з міст Європи
фото ілюстративне

Офіс може працювати за підтримки партнерів України

Україна виступає за створення тимчасового Офісу прокурора в одному з європейських міст у рамках стратегії міжнародного кримінального переслідування та уніфікації доказів скоєних Росією воєнних злочинів. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Він зазначив, що на засіданні робочої групи під головуванням глави Офісу президента Андрія Єрмака опрацьовувалися шляхи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Зокрема, українська сторона ініціює створення Interim Prosecutor's Office для розробки стратегії кримінального переслідування та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України.

«Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках», – зазначив генпрокурор.

Костін наголосив, що Офіс може працювати в одному з європейських міст за підтримки партнерів України.

Нагадаємо, раніше парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.

Вчора за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму проголосував Європарламент.

Після цього Росія здійснила масовану ракетну атаку. Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Були запроваджені аварійні відключення електроенергії по всій Україні. 

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдавши ракетних ударів по інфраструктурі України, Росія вкотре довела, що є країною-терористом.

Теги: росія окупанти війна Європа Україна

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