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    У Камеруні стався вибух у нічному клубі: щонайменше 16 загиблих

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    Пожежники локалізували осередки загоряння<br /><br /> - У Камеруні стався вибух у нічному клубі: щонайменше 16 загиблих
    Пожежники локалізували осередки загоряння

    фото: Anadolu Agency

    Причини трагедії поки невідомі

    У столиці Камеруну Яунде в результаті потужного вибуху в нічному клубі загинуло багато людей. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

    Очевидці повідомили, що потужний вибух прогримів близько 03:00 за місцевим часом в нічному клубі Livs в столичному районі Бастос. Загинули щонайменше 16 людей, ще восьмеро отримали поранення.

    «Частина відвідувачів згоріли живцем через пожежу або в результаті тисняви, що утворилася», – йдеться в повідомленні.

    Всіх постраждалих госпіталізували до медичного центру Яунде і однієї з лікарень.

    Пожежники локалізували осередки загоряння. Причини вибуху поки невідомі.

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    Теги: пожежа вибух
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    У Камеруні стався вибух у нічному клубі: щонайменше 16 загиблих