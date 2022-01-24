У Камеруні стався вибух у нічному клубі: щонайменше 16 загиблих

Причини трагедії поки невідомі

У столиці Камеруну Яунде в результаті потужного вибуху в нічному клубі загинуло багато людей. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Очевидці повідомили, що потужний вибух прогримів близько 03:00 за місцевим часом в нічному клубі Livs в столичному районі Бастос. Загинули щонайменше 16 людей, ще восьмеро отримали поранення.

«Частина відвідувачів згоріли живцем через пожежу або в результаті тисняви, що утворилася», – йдеться в повідомленні.

Всіх постраждалих госпіталізували до медичного центру Яунде і однієї з лікарень.

Пожежники локалізували осередки загоряння. Причини вибуху поки невідомі.

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