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    У світі

    У Канаді проаналізували кіберзагрози перед виборами

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    У Канаді створили спеціальну групу з п'яти осіб для виявлення кіберзагроз&nbsp; - У Канаді проаналізували кіберзагрози перед виборами
    У Канаді створили спеціальну групу з п'яти осіб для виявлення кіберзагроз 

    Спецслужби поки не виявили жодних прямих загроз цьогорічним виборам у країні, але зафіксували підготовку зловмисників - представник розвідки

    Канадські спецслужби поки не виявили жодних прямих загроз цьогорічним виборам у країні, але зафіксували підготовку зловмисників до втручання у демократичний процес.

    Про це заявили представники канадського розвідувального відомства CSIS під час закритого брифінгу в Оттаві, повідомляє Укрінформ.

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    «Досі ми не виявили жодних прямих загроз федеральним парламентським виборам 2019 року», - заявили на умовах анонімності співрозмовники із CSIS.

    Водночас розвідники зазначили, що помічають підготовку зловмисників з-за кордону до «чинення впливу, просування або дискредитації певних меседжів, кандидатів чи груп протягом виборчої кампанії».

    У відомстві також нагадали, що для недопущення стороннього втручання у вибори канадський уряд цього року створив спеціальну групу з п’яти осіб, завданням якої є виявлення можливих загроз демократичним процесам.

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