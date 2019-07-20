У Канаді проаналізували кіберзагрози перед виборами



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У Канаді створили спеціальну групу з п'яти осіб для виявлення кіберзагроз

Спецслужби поки не виявили жодних прямих загроз цьогорічним виборам у країні, але зафіксували підготовку зловмисників - представник розвідки

Канадські спецслужби поки не виявили жодних прямих загроз цьогорічним виборам у країні, але зафіксували підготовку зловмисників до втручання у демократичний процес.

Про це заявили представники канадського розвідувального відомства CSIS під час закритого брифінгу в Оттаві, повідомляє Укрінформ.

«Досі ми не виявили жодних прямих загроз федеральним парламентським виборам 2019 року», - заявили на умовах анонімності співрозмовники із CSIS.

Водночас розвідники зазначили, що помічають підготовку зловмисників з-за кордону до «чинення впливу, просування або дискредитації певних меседжів, кандидатів чи груп протягом виборчої кампанії».

У відомстві також нагадали, що для недопущення стороннього втручання у вибори канадський уряд цього року створив спеціальну групу з п’яти осіб, завданням якої є виявлення можливих загроз демократичним процесам.