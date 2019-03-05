У Канаді стався землетрус



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Інформації про руйнування або поранення внаслідок землетрус не надходило

Землетрус міг стати наслідком добування сланцевого газу

У канадській провінції Альберта стався землетрус магнітудою 4.6 бали.

Про це повідомляє міністерство навколишнього середовища Канади.

Епіцентр знаходився в 4 км на південний захід від містечка Ред Дір. Епіцентр залякав на глибині у 1 км.

Зазначається, що інформації про руйнування або поранення внаслідок землетрус не надходило. Однак, у соціальних мережах місцеві мешканці стверджують, що підземні поштовхи на короткий час призвели до припинення електропостачання.

У Агентстві з контролю за енергетикою Альберти заявили, землетрус міг стати наслідком добування сланцевого газу, однак експерти наразі працюють над встановленням точних причин, оскільки зазвичай цей регіон є сейсмічностабільним.

У Агентстві додали, що операції із гідророзриву, що проводилися поблизу Ред Діра, тимчасово припинені.

До слова, землетрус магнітудою 5,5 зареєстровано за 75 км на північний схід від мексиканського міста Сіуатанехо 4 березня.

Нагадаємо, принаймні чотири людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався 22 лютого на північному японському острові Хоккайдо.

Джерело: Укрінформ