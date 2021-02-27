У Канаді топ-чиновник пішов у відставку через позачергове щеплення від Covid-19

Глава інвестиційної ради Канадського пенсійного плану пішов у відставку після критики його подорожі до ОАЕ з метою отримання щеплення від Covid-19

Керівник Канадського пенсійного плану Марк Мачін пішов у відставку після поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів для вакцинації проти Covid–19, порушивши поради уряду Канади щодо подорожей та викликавши критику.

Про це повідомляє Reuters.

«Марк Мачін, глава інвестиційної ради Канадського пенсійного плану пішов у відставку після критики його подорожі до ОАЕ з метою отримання щеплення від Covid–19 в обхід канадських урядових рекомендацій», – йдеться у повідомленні.

Мачін отримав вакцину від Pfizer PFE.N після прибуття в ОАЕ цього місяця і повинен отримати другу дозу в найближчі тижні.

«Вчинок Мачіна міг підірвати довіру людей як до державної політики, так і до управління їхнім державним пенсійним забезпеченням», – сказав Девід Вілер, колишній професор бізнесу з Йоркського університету, додавши, що «очевидно, що він повинен був негайно піти у відставку».

Зазначається, що 54-річний Мачін став уже другим високопоставленим канадським топменеджером, який пішов у відставку після спроби отримати щеплення поза чергою.

«Минулого місяця керівник Great Canadian Gaming Corp Род Бейкер пішов у відставку після того, як його з дружиною обвинуватили у мандрівці до північної Канади та введенні влади в оману з метою отримання щеплення», – повідомляє агентство.

Канада відстає від багатьох розвинених країн у процесі вакцинації, до цього часу щеплено менше 3% населення.

Додамо, що вакцинація проти Covid-19 робиться у Канаді безкоштовно, але за чинними правилами черга до 50–літніх здорових людей іще не дійшла. Уряд країни також іще минулого року видав рекомендацію утриматися від будь–яких подорожей за межі Канади.

Зауважимо, що Канадський пенсійний план керує активами у $377 млрд та відповідає за виплату державних пенсій близько 20 млн канадців.