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Суд ООН визнав зміну клімату екзистенційною загрозою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Суд ООН визнав зміну клімату екзистенційною загрозою
Міжнародний суд ООН зробив висновок щодо зміни клімату
фото: iucn.org

Aктивісти та експерти вважають, що думка суду ООН вплине на подальшу кліматичну політику

Міжнародний суд ООН (ICJ) ухвалив, що зміна клімату є невідкладною та екзистенційною загрозою, а також визнав «чисте, здорове та стійке довкілля» одним із прав людини. Голова ICJ Юдзі Івасава заявив, що країни мають співпрацювати у боротьбі зі змінами клімату, адже викиди парникового газу однозначно викликані людською діяльністю, а їх вплив не зважає на межі держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на UN News.

Хоча рішення не носить зобов'язального характеру і не може примусити країни до будь-яких дій щодо боротьби зі змінами клімату, активісти та експерти вважають, що думка суду ООН вплине на подальшу політику в цій сфері.

Рішення суду пов'язане з кампанією, розпочатою ще 2019 року. Тоді група студентів Південно-Тихоокеанського університету, розташованого на Фіджі, переконала уряд Вануату подати відповідну скаргу до ООН. У 2023 році ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від ICJ розглянути цю справу. У грудні 2024-го відбулися слухання у цій справі, загалом суд заслухав свідчення представників більш ніж 100 країн та 12 міжнародних організацій.

На початку липня Міжамериканський суд з прав людини ухвалив, що люди мають право на стабільний клімат і держави зобов'язані робити все для його підтримки.

До слова, Європейська комісія 2 липня запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову мету на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90%. 

Нагадаємо, через аномальну спеку підскочили ціни на продукти по всьому світу Екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру.

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Теги: клімат продукти активісти ООН суд суддя

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