У канадському Монреаль оголосили надзвичайний стан через паводок



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Армія вже другий тиждень активно будує загороджувальні конструкції навколо уразливих до паводку зон

Наразі лише близько десятка будинків у Монреалі опинилися перед потребою негайної евакуації, однак їх число протягом вихідних може суттєво збільшитися

Друге за розміром місто Канади - Монреаль оголосило надзвичайний стан через загрозу масштабного паводка.

Про це рішення повідомила мер міста Валері Планте на терміновому брифінгу, пише «Укрінформ».

Оголошення надзвичайного стану дає владі право конфісковувати землю, проводити примусову евакуацію та застосовувати інші радикальні методи захист населення від природних катаклізмів.

«Просити людей покинути домівки ніколи не є бажаним, однак мешканцям слід розуміти, що ситуація дуже серйозна та небезпечна», - сказала Планте.

Наразі лише близько десятка будинків у Монреалі опинилися перед потребою негайної евакуації, однак їх число протягом вихідних може суттєво збільшитися, оскільки очікується подальше підняття води у водоймах, спричинене опадами.

Армія вже другий тиждень активно будує загороджувальні конструкції навколо уразливих до паводку зон, однак, цим зусиллям вдається лише сповільнити прибуття води, але не зупинити його.

Напередодні мер столиці Канади Оттави Джим Уотсон ввів режим надзвичайної ситуації через очікувані сильні дощі і значне підвищення рівня води в річці Оттава.