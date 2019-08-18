У Катарі перефарбували дорогу у синій колір для зниження температури асфальту



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Фото: gulf-times

Зазвичай температура чорного асфальту перевищує температуру повітря на 20 градусів

Управління з виконання громадських робіт Катару перефарбувало одну з доріг столиці Дохи у синій колір, аби знизити температуру асфальту.

Про це повідомляє Gulf Times із посиланням на місцеві ЗМІ.

«Управління з виконання громадських робіт здійснює пілотний проект з японською компанією, з перефарбування однієї з вулиць Дохи у синій колір, аби знизити температуру асфальту на 15-20 градусів Цельсія», – йдеться у повідомленні.

За словами інженера Саада аль-Досарі, зазвичай температура чорного асфальту перевищує на 20 градусів температуру повітря адже чорний колір абсорбує й випромінює тепло.

Натомість, завдяки синьому колір температуру можна буде знизити, і він також вважається кращим для людського ока.

Експеримент триватиме впродовж наступних 18 місяців. Потім експерти підіб’ють підсумки, аби зрозуміти чи варто розширювати проект на інші вулиці столиці Катару.

Погода в 2019 році б’є всі температурні рекорди і незвично високу температуру зафіксували навіть в Арктиці.

Нагадаємо, у Стамбулі сталася аномальна злива.