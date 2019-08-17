В Арктиці зафіксували 34-градусну спеку



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Така температура повітря була 26 липня на шведському форпості Маркусвінс

Погода в 2019 році б’є всі температурні рекорди і незвично високу температуру зафіксували навіть в Арктиці.

Як стверджують вчені, така висока температура повітря за Полярним колом була зафіксована вперше в історії, повідомляє Gizmodo.

Національна адміністрація океанічних і атмосферних досліджень повідомила, що метеорологічна станція на північ від Полярного кола, в Швеції, в липні зафіксувала в регіоні +34,8 градусів за Цельсієм.

Така температура повітря була 26 липня на шведському форпості Маркусвінс, який знаходиться на південній околиці полярного кола.

Як зазначає кліматолог NOAA Дік Арндт, подібна температура була відзначена вперше в історії Полярного кола.

JUST IN: July 2019 now ranks #1 as the warmest month on record, according to the monthly Global Climate Report from @NOAANCEIclimate https://t.co/gzv7jcCDDX #StateOfClimate pic.twitter.com/aNSyYtAsRa — NOAA (@NOAA) August 15, 2019

Нагадаємо, вчені розповіли, які наслідки чекають Землю в разі ядерної війни Росії з США.

Глобальне потепління збільшує ризик конфліктів.