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    У світі

    В Арктиці зафіксували 34-градусну спеку

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    В Арктиці зафіксували 34-градусну спеку

    Така температура повітря була 26 липня на шведському форпості Маркусвінс

    Погода в 2019 році б’є всі температурні рекорди і незвично високу температуру зафіксували навіть в Арктиці.

    Як стверджують вчені, така висока температура повітря за Полярним колом була зафіксована вперше в історії, повідомляє Gizmodo.

    Національна адміністрація океанічних і атмосферних досліджень повідомила, що метеорологічна станція на північ від Полярного кола, в Швеції, в липні зафіксувала в регіоні +34,8 градусів за Цельсієм.

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    Така температура повітря була 26 липня на шведському форпості Маркусвінс, який знаходиться на південній околиці полярного кола.

    Як зазначає кліматолог NOAA Дік Арндт, подібна температура була відзначена вперше в історії Полярного кола.

    Нагадаємо, вчені розповіли, які наслідки чекають Землю в разі ядерної війни Росії з США.

    Глобальне потепління збільшує ризик конфліктів.

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