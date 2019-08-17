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    У світі

    У Стамбулі сталася аномальна злива (фото, відео)

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    <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Потоп у Стамбулі&nbsp;<o:p></o:p></span></p> - У Стамбулі сталася аномальна злива (фото, відео)

    Потоп у Стамбулі 

    Фото: DHA

    Затоплено одне з популярних туристичних місць – Гранд-базар

    У Стамбулі через зливу затоплені багато об’єктів в історичному районі Фатіх, деякі дороги, тунелі, підземні переходи.

    Про це повідомляє інформагентство DHA.

    «Через зливу усі поромні рейси в Стамбулі скасовані...затоплено одне з популярних туристичних місць – Гранд-базар в історичному районі Фатіх», – йдеться у повідомленні.

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    Зазначається також, що частково затоплені кілька ключових магістралей міста і станція метро Атакьой.

    Шкоди дощ заподіяв і малому бізнесу – деякі магазини в підземних переходах, на нижніх поверхах будинків постраждали від води, їх працівники намагаються врятувати товари.

    Гранд-базар повністю евакуйовано.

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    Метеорологи попереджали про значну кількість опадів та погіршення погодних умов, але не очікувалося, що дощі призведуть до таких наслідків.

    Як повідомлялося, погода в 2019 році б’є всі температурні рекорди і незвично високу температуру зафіксували навіть в Арктиці.

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