У Стамбулі сталася аномальна злива (фото, відео)
Потоп у Стамбулі
Затоплено одне з популярних туристичних місць – Гранд-базар
У Стамбулі через зливу затоплені багато об’єктів в історичному районі Фатіх, деякі дороги, тунелі, підземні переходи.
Про це повідомляє інформагентство DHA.
«Через зливу усі поромні рейси в Стамбулі скасовані...затоплено одне з популярних туристичних місць – Гранд-базар в історичному районі Фатіх», – йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що частково затоплені кілька ключових магістралей міста і станція метро Атакьой.
Шкоди дощ заподіяв і малому бізнесу – деякі магазини в підземних переходах, на нижніх поверхах будинків постраждали від води, їх працівники намагаються врятувати товари.
Гранд-базар повністю евакуйовано.
Метеорологи попереджали про значну кількість опадів та погіршення погодних умов, але не очікувалося, що дощі призведуть до таких наслідків.
Як повідомлялося, погода в 2019 році б’є всі температурні рекорди і незвично високу температуру зафіксували навіть в Арктиці.