У Китаї стався землетрус



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Епіцентр знаходився в 26 км на північ від міста Цзигун

Китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 4,9. Про це повідомляжє європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр знаходився в 26 км на північ від міста Цзигун. Глибина залягання джерела становила 30 км.

Наразі немає інформації про жертви або руйнування.

Як повідомлялося, 21 лютого землетрус магнітудою 5,7 стався в четвер на острові Хоккайдо. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в східній частині острова в районі округу Ібурі, а осередок залягав на глибині близько 30 км.

Принаймні чотири людини постраждали.

Як повідомлялося, в ніч проти 6 вересня на острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6, який призвів до щонайменше 42 смертей.

Джерело: Укрінформ