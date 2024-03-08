Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів на південні та східні регіони: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на південні та східні регіони: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Загарбники запустили 37 ворожих БпЛА типу Shahed
фото ілюстративне

Військові збили 33 БпЛА типу Shahed над Кіровоградською, Одеською, Херсонською, Миколаївською та Харківською областями

У ніч на 8 березня українські захисники збили 33 із 37 ворожих БпЛА типу Shahed у небі над Україною. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

Як зазначається, у ніч на 8 березня 2024 року РФ атакувала території південного та східного регіонів країни. Ворог використав різноманітну техніку, зокрема одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.

Внаслідок бойової роботи українські військові збили 33 БпЛА типу Shahed над Кіровоградською, Одеською, Херсонською, Миколаївською та Харківською областями.

Атака дронів на південні та східні регіони: Повітряні сили повідомили про збиті цілі фото 1

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб. 

Триває 744-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. За словами голови ОВА, серед постраждалих трирічна дитина. Було госпіталізовано трьох людей. Двом, зокрема й постраждалій дитині, надали медичну допомогу на місці. Раніше Олег Синєгубов, що поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.

Теги: безпілотник обстріл Повітряні сили ЗСУ ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники визволили чоловіків із пастки
На Одещині двоє ухилянтів, тікаючи від прикордонників, застрягли у рові
3 березня, 20:57
На кількох напрямках тривають позиційні бої, ворог тисне в Авдіївці: аналіз ISW
На кількох напрямках тривають позиційні бої, ворог тисне в Авдіївці: аналіз ISW
16 лютого, 06:30
Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнень
ЗСУ вдарили по районах розташування зенітно-ракетних комплексів росіян
13 лютого, 19:08
У Львові від вибуху у будинках повилітали вікна
На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах
15 лютого, 10:39
Сьогодні окупанти атакували одну з теплоелектростанцій у прифронтовій області
Росіяни атакували прифронтову ТЕС
16 лютого, 09:35
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, 16 лютого 2024 року
Ситуація в регіонах: загиблі на Харківщині й понад 400 ударів по Запорізькій області
17 лютого, 10:16
На Донеччині пошкоджено 23 житлових будинків, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС
Одеса і Дніпро оговтуються від атаки, влучання у припортову інфраструктуру Херсона: ситуація в регіонах
23 лютого, 09:43
Над Україною вночі збили 16 із 18 БпЛА
Атака дронів на Україну: як відпрацювали сили ППО
25 лютого, 08:20
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі
Удар балістикою по Миколаївщині, влучання у пекарню Херсонщини: ситуація в регіонах
4 березня, 11:07

Події в Україні

Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
Атака дронів на південні та східні регіони: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Атака дронів на південні та східні регіони: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина
Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина
ЗСУ вдарили по 11 базах окупантів – Генштаб
ЗСУ вдарили по 11 базах окупантів – Генштаб
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
16K
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
12K
Дніпропетровщина готується до оборони, замовила тисячі «зубів дракона»
6926
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
6457
Битва за Конституційний суд. Чи ризикне Руслан Стефанчук змінити роботу?
6172
Як українки ставляться до свята 8 березня: несподівані результати опитування

Новини

Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Сьогодні, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Вчора, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Вчора, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua