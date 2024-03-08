Атака дронів на південні та східні регіони: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Військові збили 33 БпЛА типу Shahed над Кіровоградською, Одеською, Херсонською, Миколаївською та Харківською областями

У ніч на 8 березня українські захисники збили 33 із 37 ворожих БпЛА типу Shahed у небі над Україною. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

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Як зазначається, у ніч на 8 березня 2024 року РФ атакувала території південного та східного регіонів країни. Ворог використав різноманітну техніку, зокрема одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.

Внаслідок бойової роботи українські військові збили 33 БпЛА типу Shahed над Кіровоградською, Одеською, Херсонською, Миколаївською та Харківською областями.

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До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб.

Триває 744-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. За словами голови ОВА, серед постраждалих трирічна дитина. Було госпіталізовано трьох людей. Двом, зокрема й постраждалій дитині, надали медичну допомогу на місці. Раніше Олег Синєгубов, що поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.